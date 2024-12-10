Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
- Đồng Nai:
- Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thành thạo tất cả các trang mạng xã hội.
Thảo luận, làm việc nhóm để xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua kênh truyền thông thích hợp như mạng xã hội,...
Phối hợp cùng các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động Marketing được phân công.
Chụp ảnh và quay video sản phẩm và chỉnh sửa
Có khả năng sáng tạo nội dung.
Biết xây dựng kênh Tiktok, quay và chỉnh video. Có kênh Tiktok cá nhân nhiều Follower là một lợi thế.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên . Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng, Sale, Mỹ phẩm, Trang sức...
- Giới tính: Nam / Nữ
- Độ tuổi: 22-40 tuổi
- Kỹ năng: Giao tiếp, xử lý tình huống, lắng nghe, thuyết phục
- Khác: Nhanh nhẹn, chịu khó
Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng theo năng lực (LCB hoặc Lương thỏa thuận + Lương KPI + Thưởng)
- Xét tăng lương 6 tháng/ lần, thưởng thâm niên
- Du lịch hằng năm
- Được cấp phát đồng phục, đào tạo năng cao kỹ năng
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Tham gia BHXH theo Quy định của Nhà nước
