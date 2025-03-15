Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chạy quảng cáo một trong ba nền tảng Facebook, Google, Tiktok quảng bá các sản phẩm của Công ty tới khách hàng theo ngân sách được giao
- Chuẩn bị các loại tài khoản để đảm bảo việc quảng cáo được liên tục
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
- Thực hiện các báo cáo công việc để đánh giá hiệu quả
- Lên ý tưởng quảng cáo
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 22-35 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang đợi bằng tốt nghiệp)
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo một trong ba nền tảng Facebook, Google, Tiktok
- Có kiến thức nền tảng về Marketing Online
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo
- Trách nhiệm cao trong công việc, thẳng thắn, trung thực, biết lắng nghe và cầu thị
- Đam mê, yêu thích công việc marketing online

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 10-15 triệu tùy vào năng lực, thưởng quý, thưởng năm, thưởng tháng lương 13
- Du lịch, du xuân 2 lần/ năm
- Chế độ phúc lợi (BHXH, du lịch…) đúng theo quy định của Luật Lao động và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát huy được năng lực của bản thân
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Làm từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h am – 5h pm; Thứ 7 từ 8h am – 12h am. Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật
- Địa điểm làm việc: Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

