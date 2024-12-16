Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Tân, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch Marketing, chương trình truyền thông cho công ty.

- Chăm sóc fanpage facebook, ứng dụng - App công ty

- Phân phối các hoạt động marketing dựa trên ngân sách được duyệt

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho Công ty

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo các hoạt động Marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và các chuyên ngành có liên quan

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình

- Biết photoshop, có khiếu thẩm mỹ

- Có đam mê về marketing

- Có kinh nghiệm vận hành APP, SEO WEB, FACE ADS là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng + phần trăm doanh số không giới hạn

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

- Review lương 6 tháng/1 lần

- Nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng, tạo dựng và phát triển sự nghiệp

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê

