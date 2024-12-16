Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Hải Tân, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch Marketing, chương trình truyền thông cho công ty.
- Chăm sóc fanpage facebook, ứng dụng - App công ty
- Phân phối các hoạt động marketing dựa trên ngân sách được duyệt
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho Công ty
- Theo dõi, đánh giá, báo cáo các hoạt động Marketing
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và các chuyên ngành có liên quan
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình
- Biết photoshop, có khiếu thẩm mỹ
- Có đam mê về marketing
Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng + phần trăm doanh số không giới hạn
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân
- Review lương 6 tháng/1 lần
- Nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng, tạo dựng và phát triển sự nghiệp
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
