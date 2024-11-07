Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Digitran làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Digitran
- Hà Nội:
- Tầng 5, tòa nhà Mitec, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Xây dựng kế hoạch, quản lý các kênh truyền thông và sáng tạo nội dung trên các kênh mạng như Website, Fanpage… Đảm bảo thống nhất về nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.
Chịu trách nhiệm về viết, biên tập nội dung, hình ảnh của những ấn phẩm, tài liệu marketing.
Tham gia xây dựng ý tưởng concept và triển khai sáng tạo nội dung, tổ chức thực hiện phục vụ các chiến dịch Marketing như email, event, job fair …
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với định hướng văn hóa doanh nghiệp
Lên ý tưởng, xây dựng, tổ chức các event nội bộ tạo gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Marketing hoặc các nghiệp vụ MKT khác.
Có kỹ năng viết, sáng tạo nội dung, biên tập thông tin
Có kinh nghiệm viết content social, content SEO
Có kinh nghiệm truyền thông nội bộ
Yêu thích, có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa đoàn thể, có năng khiếu văn nghệ
Kỹ năng hợp tác, team work, có trách nhiệm và chủ động
Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm và công cụ chỉnh ảnh (Canva, Figma…)
Ưu tiên biết biên tập nội dung video
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngoại giao, Quản trị kinh doanh
Tại Công ty TNHH Digitran Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng năng lực 2 lần / năm
Review tăng lương 2 lần / năm
Thử việc 2 tháng, hết thử việc đóng BHXH
Được làm việc môi trường công việc trẻ trung và nhiệt huyết
Có cơ hội thực hiện những công việc thử thách và thú vị.
Các phúc lợi khác: tiền gửi xe, du lịch hàng năm, event của công ty.
Được đào tạo / training các kỹ năng quản lý, báo cáo, mindset làm việc
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, CN. 8h/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digitran
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
