Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Digitran làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Digitran làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty TNHH Digitran
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty TNHH Digitran

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Digitran

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, tòa nhà Mitec, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch, quản lý các kênh truyền thông và sáng tạo nội dung trên các kênh mạng như Website, Fanpage… Đảm bảo thống nhất về nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.
Chịu trách nhiệm về viết, biên tập nội dung, hình ảnh của những ấn phẩm, tài liệu marketing.
Tham gia xây dựng ý tưởng concept và triển khai sáng tạo nội dung, tổ chức thực hiện phục vụ các chiến dịch Marketing như email, event, job fair …
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với định hướng văn hóa doanh nghiệp
Lên ý tưởng, xây dựng, tổ chức các event nội bộ tạo gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 30 tuổi ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt kết nối tốt.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Marketing hoặc các nghiệp vụ MKT khác.
Có kỹ năng viết, sáng tạo nội dung, biên tập thông tin
Có kinh nghiệm viết content social, content SEO
Có kinh nghiệm truyền thông nội bộ
Yêu thích, có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa đoàn thể, có năng khiếu văn nghệ
Kỹ năng hợp tác, team work, có trách nhiệm và chủ động
Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm và công cụ chỉnh ảnh (Canva, Figma…)
Ưu tiên biết biên tập nội dung video
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngoại giao, Quản trị kinh doanh

Tại Công ty TNHH Digitran Thì Được Hưởng Những Gì

Fix 13 tháng lương
Thưởng năng lực 2 lần / năm
Review tăng lương 2 lần / năm
Thử việc 2 tháng, hết thử việc đóng BHXH
Được làm việc môi trường công việc trẻ trung và nhiệt huyết
Có cơ hội thực hiện những công việc thử thách và thú vị.
Các phúc lợi khác: tiền gửi xe, du lịch hàng năm, event của công ty.
Được đào tạo / training các kỹ năng quản lý, báo cáo, mindset làm việc
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, CN. 8h/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digitran

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Digitran

Công ty TNHH Digitran

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Mitec Tower, Lot E2, KDT Mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-10-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job263742
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 100 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Eusteel
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ Băng tải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Băng tải
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần mcorp Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
17 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu XMIU TRADING JSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Euro Pharm VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu Công Ty TNHH Euro Pharm VN
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Việt Nam
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH B.PURE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH B.PURE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH WE UP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gico
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LICGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH LICGROUP
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm