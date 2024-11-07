Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Digitran làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, tòa nhà Mitec, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch, quản lý các kênh truyền thông và sáng tạo nội dung trên các kênh mạng như Website, Fanpage… Đảm bảo thống nhất về nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.

Chịu trách nhiệm về viết, biên tập nội dung, hình ảnh của những ấn phẩm, tài liệu marketing.

Tham gia xây dựng ý tưởng concept và triển khai sáng tạo nội dung, tổ chức thực hiện phục vụ các chiến dịch Marketing như email, event, job fair …

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với định hướng văn hóa doanh nghiệp

Lên ý tưởng, xây dựng, tổ chức các event nội bộ tạo gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ dưới 30 tuổi ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt kết nối tốt.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Marketing hoặc các nghiệp vụ MKT khác.

Có kỹ năng viết, sáng tạo nội dung, biên tập thông tin

Có kinh nghiệm viết content social, content SEO

Có kinh nghiệm truyền thông nội bộ

Yêu thích, có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa đoàn thể, có năng khiếu văn nghệ

Kỹ năng hợp tác, team work, có trách nhiệm và chủ động

Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm và công cụ chỉnh ảnh (Canva, Figma…)

Ưu tiên biết biên tập nội dung video

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngoại giao, Quản trị kinh doanh

Quyền Lợi

Fix 13 tháng lương

Thưởng năng lực 2 lần / năm

Review tăng lương 2 lần / năm

Thử việc 2 tháng, hết thử việc đóng BHXH

Được làm việc môi trường công việc trẻ trung và nhiệt huyết

Có cơ hội thực hiện những công việc thử thách và thú vị.

Các phúc lợi khác: tiền gửi xe, du lịch hàng năm, event của công ty.

Được đào tạo / training các kỹ năng quản lý, báo cáo, mindset làm việc

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, CN. 8h/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển

