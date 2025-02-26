Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 116A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

- Thực hiện các công việc mảng marketing – truyền thông.

- Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện ( Lễ mở bán , ra mắt/ giới thiệu , kickoff,..)

- Triển khai thực hiện các hạng mục matterial cho dự án ( sản xuất phim ảnh 3D, TVC, salekits,...)

- Triển khai thực hiện các hạng mục quảng cáo truyền hình, phát thanh, Outdoor, POSM,...

- Thực hiện và theo dõi các chiến dịch PR – Marketing theo kế hoạch được duyệt

- Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai

- Thực hiện công việc khác được giao của trưởng phòng.

- Tìm hiểu và đánh giá từ khóa trong lĩnh vực cần tìm kiếm.

- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Tạo, ý tưởng landing page và tối ưu hóa landing page (Website); xây dựng nội dung thương hiệu, brand cho dự án.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hiệu quả theo kỳ, theo chiến dịch.

- Xử lý truyền thông, khủng hoảng báo chí.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: trên 25

- Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành, Marketing, quản trị kinh doanh, Báo chí.

- Kinh nghiệm: Trên 3 năm

- Thành thạo kỹ năng vi tính

- Kỹ năng viết content, sáng tạo

- Có kiến thức về thị trưởng bất động sản, hiểu biết về các dòng sản phẩm và các phân khúc sản phẩm trên thị trường BĐS

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Hiểu biết về các kênh truyền thông online, offline, PR.

- Cẩn thận, Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Giao tiếp và đàm phán tốt.

- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin