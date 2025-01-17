Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Kim Ánh, Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ công việc liên quan đến viết bài, nội dung content
Lên kế hoạch bài viết theo ngày/tuần/tháng
Viết bài chuẩn SEO trên website/các trang mạng xã hội
Xây dựng backlink, seeding cho các bài viết
Xây dựng nội dung truyền thông (Video, Content, hình ảnh...)
Thực hiện báo cáo bài viết hàng tuần và hàng tháng cho quản lý
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các trường Kinh tế, Báo chí, Xã hội...
Có khả năng viết lách
Có định hướng phát triển trong ngành Marketing
Ham học hỏi, thái độ cầu tiến
Biết thiết kế (CANVA, Adobe,...) là lợi thế
Thời gian làm việc: Sáng từ 8h-12h ; Chiều từ 13h30 - 17h30 (Đăng ký làm tối thiểu là 05 buổi/tuần) Có thể đăng ký làm linh hoạt theo giờ học tại trường

Tại Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được trải nghiệm các công việc thực tế của một nhân viên thực thụ.
• Hỗ trợ lương (tùy theo năng lực và thời gian làm việc tại công ty), trợ cấp ăn trưa.
• Đi nghỉ mát, tham gia các hoạt động vui chơi, dã ngoại theo chế độ, chính sách của công ty hàng năm.
• Làm việc thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-2-5-trieu-vnd-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job280470
