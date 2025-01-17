Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh P Láng Hạ Q Đống Đa HN, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Viết bài mô tả về sản phẩm, bài PR, Review về sản phẩm, hàng hóa đang bán tại website cty.

• Quản lý hình ảnh, cập nhật nội dung và tổng hợp phản hồi, đánh giá của khách hàng về sản phẩm.

• Quản lý fanpage của công ty

• Đăng tải các nội dung chương trình khuyến mại lên website theo đúng kế hoạch.

• Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản dành cho những bạn có quyết tâm và đam mê.

• Được đào tạo chạy quảng cáo nếu chưa biết.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Nam, Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt.

• Có kỹ năng viết, tổng hợp thông tin.

• Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

• Biết sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm (Được đào tạo Free).

• Tính tình cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Có kinh nghiệm về FB, Zalo và Seo là lợi thế.

Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường có nhiều bạn trẻ, lãnh đạo trẻ, tư duy và phong cách trẻ trung, thoải mái và hòa đồng.

• Được trao giải nhân viên xuất sắc Tháng, quý, năm

• Thưởng du lịch khi đạt thành tích . có chế độ đãi ngộ du lịch cho các nhân viên làm việc lâu năm.

• Được thăm hỏi khi ốm đau hay người thân ốm đau hay không may bi bệnh được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

• Du lịch Teambuidinh công ty từ 1-2 lần/ năm

• Được tham gia câu lạc bộ văn nghệ thể thao, bóng đá, cầu lông, tenis, bi-a... kể cả chưa biết rồi cũng sẽ thích

• Tổ Chức Tiệc sinh nhật cho nhân viên liên hoan hàng tháng và quý.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác. Nhân viên nghỉ sinh chỉ muốn đi làm sớm,và bất kỳ ai muốn quay lại làm việc đều được chào đón.

• Môi trường làm việc: Trẻ trung và năng động. Tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và sáng tạo trong công việc cùng ban lãnh đạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin