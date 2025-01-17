Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
- Hà Nội: 281A Khâm Thiên, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các bước nghiên cứu thị trường và phân tích thương hiệu, lập kế hoạch tổng thể và định hướng chiến lược phù hợp
Xác định mục tiêu cụ thể, xây dựng kế hoạch thực thi chi tiết bao gồm lịch trình, phân bổ nguồn lực, ngân sách và các hoạt động liên quan (lên checklist, viết proposal trình bày ý tưởng theo tháng/quý/năm)
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án, đảm bảo đúng hiệu suất và tiến độ
Đo lường và phân tích các chỉ số thường xuyên, đề xuất các kế hoạch sáng tạo
Cập nhật và phản hồi thông tin liên tục, đảm bảo tính linh hoạt, điều chỉnh chiến lược nhanh chóng, kịp thời
Quản lý rủi ro và xử lý khủng hoảng truyền thông
Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận theo tuần/tháng/quý
Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững và tư duy về marketing, thương hiệu, sản phẩm, truyền thông, quảng cáo, bán hàng; có khả năng lập kế hoạch tổng thể theo yêu cầu định hướng chiến lược của thương hiệu
Có ít nhất 2 năm trong vai trò tư vấn, định hướng kế hoạch truyền thông, marketing, xây dựng thương hiệu... đã từng làm việc tại các Agency là một ưu thế
Có kiến thức về xã hội tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường. Tư duy logic, có năng lực đánh giá vấn đề và đưa ra giải pháp
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần, được đề xuất lương theo năng lực của bản thân
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết
- Được nghỉ lễ tết, được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.
- Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, teambuilding gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
