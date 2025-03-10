Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM đang tìm kiếm Thực tập sinh Marketing, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, với cơ hội phát triển lâu dài!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc ngành liên quan

- Biết sử dụng một số công cụ cơ bản là một lợi thế

- Tư duy sáng tạo, chủ động, trách nhiệm với công việc

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 3 triệu/tháng + thưởng KPI + thưởng doanh số như nhân viên chính thức

- Được đào tạo miễn phí về marketing, content, media

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

- Được học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, phát triển kỹ năng toàn diện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin