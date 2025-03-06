Tuyển Nhân viên Marketing Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 - 6, toà nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và tổ chức sự kiện cho các trường học, đơn vị đối tác (events);

Tổ chức các hoạt động online trên các kênh truyền thông ISMART;

Thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu thị trường để phát triển các chiến lược marketing và phát triển thương hiệu;

Trang trí hệ thống trường học (Decoration);

Viết content, bài PR cho sự kiện;

Quay phim, chụp ảnh, dựng video về sự kiện;

Sản xuất ấn vật phẩm truyền thông POSM: ấn phẩm, quà tặng, ...;

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của leader.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông/Marketing, Ngôn ngữ, Kinh tế... hoặc có background về Marketing;

• Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện;

• Có kinh nghiệm về content;

• Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản/khá;

• Sử dụng PS/Canva/AI/Premiere cơ bản.

Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

• Được công ty cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc trong quá trình làm việc

• Được hỗ trợ chi phí di chuyển, đi lại phục vụ công việc

• Thu nhập dao động từ 10-15 triệu/tháng

• Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật lao động

• Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, vui vẻ và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

