Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phần mềm AFaDa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MHDI Complex 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng content và thực hiện sáng tạo video theo xu hướng nhằm phát triển các kênh của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok.

- Lên kịch bản và livestream

- Hỗ trợ trả lời các thắc mắc của khách hàng và seeding

- Chạy quảng cáo

- Chịu trách nhiệm báo cáo, định hướng kết quả dự án với cấp trên.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing; đặc biệt marketing cho phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế

Có kinh nghiệm xây kênh

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo và đem về kết quả cụ thể

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có trách nhiệm đối với công việc được giao

Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10-12 triệu + Thưởng

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

- Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: teambuiding, sinh nhật...

- Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 6

- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định

- Cơ hội thăng tiến cao

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.