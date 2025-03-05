Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phần mềm AFaDa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà MHDI Complex 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Xây dựng content và thực hiện sáng tạo video theo xu hướng nhằm phát triển các kênh của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok.
- Lên kịch bản và livestream
- Hỗ trợ trả lời các thắc mắc của khách hàng và seeding
- Chạy quảng cáo
- Chịu trách nhiệm báo cáo, định hướng kết quả dự án với cấp trên.
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing; đặc biệt marketing cho phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế
Có kinh nghiệm xây kênh
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo và đem về kết quả cụ thể
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có trách nhiệm đối với công việc được giao
Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng từ 10-12 triệu + Thưởng
- Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.
- Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: teambuiding, sinh nhật...
- Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 6
- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định
- Cơ hội thăng tiến cao
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa
