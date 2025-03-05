Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TQ Building, Ngõ 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến ASO (Tối ưu khả năng tìm kiếm, nhận diện thương hiệu Wolfoo Game trên Google Play/Appstore).

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Facebook Ads, Google Ads và một số Ads Network khác về trẻ em.

Xây dựng ý tưởng cho các hoạt động marketing trên các kênh khác như Youtube, Facebook, Tiktok...

Theo dõi, tối ưu chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả đo lường và phân tích các chiến dịch của đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp liên quan, chỉ tập trung vào năng lực, kinh nghiệm.

Biết về thị trường game, xu thế và sở thích của đối tượng người dùng

Kiến thức cơ bản về sản xuất game

Am hiểu về Google Ads, Facebook Ads hoặc các Ads network khác

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực quảng cáo game/app.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản.

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Kỹ năng chịu áp lực trong công việc

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Có đam mê, yêu thích với game

Có quyết tâm và định hướng gắn bó với ngành game.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

, CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Thu nhập 15 - 25 triệu/tháng.

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

2, PHÚC LỢI

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài hằng năm và các hoạt động gắn kết nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

