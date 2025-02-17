Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The Manor Central Park - Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

-Tham gia giới thiệu sản phẩm, phỏng vấn khách hàng trong các video truyền thông & sự kiện.

- Phối hợp với team thiết kế, video production để tạo ra các video ngắn, hình ảnh hot trend.

- Lên kịch bản, nội dung sáng tạo cho các nền tảng Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video...

- Quản lý, cập nhật nội dung trên các kênh social & website để đảm bảo tính hấp dẫn và liên tục.

- Kết hợp với team kỹ thuật & bán hàng để phát triển content hỗ trợ marketing & sales hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan (Du lịch, Thời trang, Văn hoá...)

- Thái độ: Nhiệt huyết, trách nhiệm, chủ động, làm hết mình chơi hết sức.

- Kỹ năng:

+ Thuyết trình tốt, tự tin trước ống kính.

+ Nhanh nhạy với xu hướng, bắt trend thị trường.

+ Viết tốt, sáng tạo, lọc thông tin nhanh & chính xác.

+ Linh hoạt, teamwork tốt, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Được hướng dẫn từ những đồng nghiệp “crazy sáng tạo” nhưng cực thân thiện.

- Thoải mái “BẬT” tanh tách ý tưởng cùng sếp nữ vui tính, luôn khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

- Văn phòng đầy cây xanh, hoa lá, trà – cà phê – trái cây free cả ngày giúp bạn tràn đầy năng lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin