Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 72 đường Tân Thới Nhất 25, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thương mại điện tử đã và đang là xu thế của tất các ngành và công ty chúng tôi nhận biết rõ tầm quan trọng vai trò của các bạn có khả năng đam mê trong lĩnh vực này.
Đó là lý do mà chúng tôi tìm kiếm và mời gọi các bạn tham gia vào một ngành nghề hết sức quen thuộc nhưng chưa có nhiều người khai phá nó trong lĩnh vực Digital Marketing.
Với mong mỏi tất cả những người tiêu dùng sẽ tiếp cận được các nguyên liệu/ giải pháp kỹ thuật hợp lý, hiệu quả và an toàn. Để làm được điều này, chúng tôi rất cần các bạn làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử: bán hàng online, sáng tạo nội dung số, content….
Nào hãy cùng tìm hiểu về cty Chúng tôi, Biozym Vietnam:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing: Phân tích thị trường mảng phụ gia thực phẩm, xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược nội dung và quảng cáo phù hợp với sản phẩm phụ gia thực phẩm (giò chả, xúc xích, cá viên chiên, bánh mì, kẹo...)
· Quản lý kênh truyền thông: Quản lý website, fanpage, các kênh social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, ...). Cập nhật thông tin sản phẩm mới, hỗ trợ phòng kinh doanh đẩy hàng hóa.
· Tối ưu hóa SEO/SEM: Đảm bảo website, bài viết và nội dung khác được tối ưu hóa, nhầm tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
· Thiết kế và triển khai các chương trình quảng cáo: Chạy quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng khác để gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng sản xuất (mảng thịt cá chế biến, bánh kẹo, thức ăn chăn nuôi, chất tẩy rửa...)
· Phát triển nội dung sáng tạo: Lên ý tưởng hình ảnh, video để thu hút khách hàng. (Video giới thiệu sản phẩm phụ gia, giò chả tạo độ dai giòn, bảo quản được lâu, an toàn cho sức khỏe...)
· Phân tích và báo cáo hiệu quả: Theo dõi, đo lường và phân tích các chỉ số Digital Marketing (CTR, CPC, ROAS,...) và đề xuất cải tiến mang lại hiệu quả.
· Hỗ trợ các công việc khác: Lên ý tưởng, nội dung, thiết kế hình ảnh theo yêu cầu của cấp trên hoặc các phòng ban khác.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành marketing, báo chí, truyền thông, Thực phẩm, hoặc các ngành học tương đương
· Có kinh nghiệm xây dựng các kênh social media để tăng người theo dõi tự nhiên
· Có kiến thức về thiết kế, sáng tạo nội dụng
· Kỹ năng phân tích dữ liệu
· Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm và có tư duy tích cực cầu tiến, ham học hỏi
· Có khả năng giao tiếp tốt
· Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, ổn định và lâu dài
· Tham gia BHXH, BHYT, chế độ khác theo quy định của nhà nước
· Thưởng Lễ, Tết và các khoản thưởng theo quy định của công ty
· Du lịch thường niên
· Tham gia các hoạt động vui chơi do công ty tổ chức để gắn kết nhân viên
· Được phụ cấp cơm trưa, phụ cấp khi đi công tác
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ sáng t7 (sáng 8h00 đến 12h00, chiều 13h00 đến 17h00, thứ 7 đến 12h00), thứ 7 có thể làm online WFH
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ sáng t7 (sáng 8h00 đến 12h00, chiều 13h00 đến 17h00, thứ 7 đến 12h00)
Trụ sở làm việc: Tại HCM: Số 72 đường Tân Thới Nhất 25, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Biozym

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 72 Đường Tân Thới Nhất 25, Khu Phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

