Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Bàu Cát 4 Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng, triển khai và tối ưu các chiến dịch marketing tổng thể, bao gồm online và offline.

Quản lý nội dung và phát triển thương hiệu trên các nền tảng digital (Facebook, TikTok, Website, v.v.).

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, tài trợ, hợp tác với các câu lạc bộ, tổ chức thể thao để gia tăng độ phủ thương hiệu.

Xây dựng nội dung quảng cáo, sáng tạo hình ảnh, video, bài viết nhằm thu hút khách hàng mục tiêu.

Quản lý và tối ưu các kênh quảng cáo trả phí (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, v.v.) để tối đa hóa hiệu quả ngân sách.

Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu suất chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo sự nhất quán trong hoạt động truyền thông và kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành thể thao, bán lẻ hoặc thương mại điện tử.

Có khả năng thực hiện đa nhiệm trong các mảng Digital Marketing, Content Marketing, Trade Marketing.

Thành thạo các công cụ quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads.

Có kỹ năng thiết kế cơ bản bằng Canva hoặc Photoshop là một lợi thế.

Am hiểu về thể thao và có niềm đam mê với lĩnh vực này là một điểm cộng lớn.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, ngày nghỉ theo quy định.

Cơ hội tham gia các sự kiện thể thao, trải nghiệm sản phẩm thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM

