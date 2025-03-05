Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 607 - 609 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Zalo Ads…

• Quản lý và tối ưu nội dung trên các kênh digital (Website, Fanpage, Instagram, TikTok, YouTube…) nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và chuyển đổi.

• Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động SEO, SEM, Email Marketing, Chatbot…

• Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch digital marketing, đề xuất giải pháp cải thiện.

• Phối hợp với team Content, Design để sản xuất nội dung quảng cáo thu hút và sáng tạo.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ và cập nhật xu hướng digital marketing mới.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 6 tháng - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

6 tháng - 2 năm kinh nghiệm

• Thành thạo chạy quảng cáo trên ít nhất 1-2 nền tảng: Facebook, Google, TikTok…

1-2 nền tảng

• Có kiến thức về SEO, Google Analytics, Google Tag Manager là một lợi thế.

• Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu chi phí quảng cáo, đo lường hiệu quả chiến dịch.

• Sáng tạo, chủ động, chịu được áp lực công việc.

• Có tư duy về content, hình ảnh, video là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh,

Thời gian làm việc linh hoạt:

• Từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 & Chủ nhật.

Chế độ đãi ngộ & phúc lợi toàn diện:

• Xét tăng lương, thưởng hiệu suất 1 - 2 lần/năm.

• Thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết theo hiệu quả công việc.

• Cơ hội du lịch, team-building 1 - 2 lần/năm.

• Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin