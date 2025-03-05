Tuyển Nhân viên Marketing Công ty tnhh Đá Villa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Phú Mỹ, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản trị bộ nhận diện thương hiệu công ty

- Quản trị website , Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Fanpage, Youtube,..) của công ty .

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch phát triển ý tưởng và triển khai sáng tạo nội dung bài viết trên các nền tảng: website, social media

- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh/ video cho các nền tảng website/ social media

- Theo dõi và phản hồi hợp lý trước các bình luận có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do công ty cung cấp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học chuyên ngành Marketing, PR, đa phương tiện, các ngành liên quan trực tiếp..

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành vật liệu xây dựng và nội thất;Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý các kênh về Social media

• Có khả năng tự lập kế hoạch làm việc;

• Có khả năng thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng;

• Có khả năng tiếp thu, nắm bắt vấn đề, tinh thần học hỏi cao;

• Thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình và năng động;

• Mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty tnhh Đá Villa Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 7-10 triệu + Phụ cấp + % hoa hồng doanh thu theo bảng cơ chế kinh doanh của Công ty;

• Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất từ Ban lãnh đạo;

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo;

• Các đãi ngộ khác: Thưởng, phúc lợi... theo quy định của Công ty;

• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết...theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi khác của Công ty;

• Công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh Đá Villa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.