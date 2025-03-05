Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47A Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

-Phát triển sản phẩm mới / điều chỉnh danh mục sản phẩm hiện tại để đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

-Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, kinh doanh, vận hành, tài chính, v.v. để triển khai các hoạt động marketing được thực hiện hiệu quả

-Lập và theo dõi báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý cho Quản lý Marketing.

-Theo dõi hiệu quả hoạt động của Brand liên quan đến KPI Marketing và Kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

-Thu thập dữ liệu và lập báo cáo về nghiên cứu thị trường, phản hồi của người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, sản phẩm đối thủ và chương trình marketing.

-Quản lý danh sách dự án hàng ngày liên quan đến tất cả các nỗ lực marketing, bao gồm quản lý dự án, triển khai liên bộ phận, theo dõi và báo cáo chiến dịch khi cần thiết.

-Triển khai, thực hiện các hoạt động truyền thông tại các kênh offline/online, đảm bảo các Cửa hàng hiểu mục tiêu và tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chủ động, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

-Tốt nghiệp đại học, ítnhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing

-Có kinh nghiệm trong Product Marketinglà một lợi thế

-Giao tiếp được tiếng Anh

-Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 14.000.000đ - 19.000.000đ

-Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,....

-Đầy đủ các chế độ thưởng lễ, thưởng Tết, du lịch theo cơ chế công ty

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

-Sẽ được hướng dẫn, tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

