Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ lên ý tưởng, viết nội dung cho các kênh truyền thông (Website, Facebook, LinkedIn, Email Marketing…).

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo theo kế hoạch của team.

Thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa nội dung cơ bản

Tìm hiểu xu hướng thị trường, thu thập thông tin về đối thủ và khách hàng. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.