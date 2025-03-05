Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lên ý tưởng, viết nội dung cho các kênh truyền thông (Website, Facebook, LinkedIn, Email Marketing…).
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo theo kế hoạch của team.
Thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa nội dung cơ bản
Tìm hiểu xu hướng thị trường, thu thập thông tin về đối thủ và khách hàng. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các ngành Marketing
Có thể thực tập fulltime
Thực tập 3 tháng
Có thể thực tập fulltime
Thực tập 3 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chi phí thực tập hàng tháng
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI