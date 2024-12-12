Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Xi măng Xuân Thành làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh và ngân sách công ty.

- Quản lý nội dung và truyền thông trên các kênh trực tuyến (website, mạng xã hội, email marketing) và quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng khác).

- Tổ chức chiến dịch và sự kiện quảng bá

- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing

- Thực hiện các công việc khác được giao theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ;

- Độ tuổi: Từ 25 - 45 tuổi;

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Nội dung, yêu cầu khác: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu về các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Facebook Business Manager, Email Marketing và các công cụ đo lường hiệu quả khác;

- Kỹ năng xây dựng và sáng tạo nội dung tốt, phù hợp với định hướng phát triển của thương hiệu;

- Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty CP Xi măng Xuân Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo thảo thuận.

- Được đóng BHXH đầy đủ, nghỉ phép năm theo quy định.

- Được thưởng các chế độ chính sách theo quy định của công ty như: Sinh nhật, lễ, tết, hiếu hỉ,…

- Tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hằng năm.

- Hỗ trợ nhà tập thể cho CBCNV nhà xa.

- Có xe đưa đón CBCNV các tuyến: Ninh Bình – nhà máy và Phủ Lý – nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Xuân Thành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Xuân Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.