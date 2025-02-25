Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Cụm CN Kim Bình, TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Có tư duy sáng tạo, hiểu về mạng xã hội, có thể viết content
Có thể làm các phần mềm thiết kế như Corel, photoshop... là một lợi thế
Hiểu về ngành thức ăn chăn nuôi hay các ngành hàng nông nghiệp là một lợi thế.
Chủ động, sáng tạo, có tư duy logic và trách nhiệm cao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi dưới 30. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan có kỹ năng quay phim và edit phim, ảnh.
Tại CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đảm bảo.
Thưởng tháng 13, Hỗ trợ ăn nghỉ, tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định
Công ty mua 100% BH sức khỏe, tai nạn, ốm đau 24/24 cho người lao động.
Được tăng lương thường niên mỗi năm, phụ cấp theo bộ phận (nếu có).
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
