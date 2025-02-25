Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm CN Kim Bình, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Có tư duy sáng tạo, hiểu về mạng xã hội, có thể viết content

Có thể làm các phần mềm thiết kế như Corel, photoshop... là một lợi thế

Hiểu về ngành thức ăn chăn nuôi hay các ngành hàng nông nghiệp là một lợi thế.

Chủ động, sáng tạo, có tư duy logic và trách nhiệm cao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi dưới 30. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan có kỹ năng quay phim và edit phim, ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đảm bảo.

Thưởng tháng 13, Hỗ trợ ăn nghỉ, tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định

Công ty mua 100% BH sức khỏe, tai nạn, ốm đau 24/24 cho người lao động.

Được tăng lương thường niên mỗi năm, phụ cấp theo bộ phận (nếu có).

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASIA FEED MILLS HÀ NAM

