Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Nhân viên Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Quảng Nam: Cách khoảng 5km

- 8km so với, Ngũ Hành Sơn

Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty, bao gồm website, email marketing, và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, v.v. Đề xuất ý tưởng và thiết kế các tài liệu marketing như hồ sơ công ty, catalog, poster, video và các chương trình khuyến mãi. Thực hiện và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, cũng như tổ chức các hoạt động triển lãm. Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing, bao gồm Google Ads, SEO, và Seeding. Quản lý và phát triển các sàn thương mại điện tử.
Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty, bao gồm website, email marketing, và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, v.v.
Đề xuất ý tưởng và thiết kế các tài liệu marketing như hồ sơ công ty, catalog, poster, video và các chương trình khuyến mãi.
Thực hiện và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, cũng như tổ chức các hoạt động triển lãm.
Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing, bao gồm Google Ads, SEO, và Seeding.
Quản lý và phát triển các sàn thương mại điện tử.

Nam/Nữ, tuổi dưới 35. Kiến thức vững về Digital Marketing. Chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, marketing và truyền thông đa phương tiện. Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản. Kinh nghiệm làm việc trên sàn thương mại điện tử quốc tế là một lợi thế. Có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếng Nhật tương đương N3, ưu tiên nghe nói tốt. Kỹ năng sử dụng Excel, Word, PowerPoint tốt.
Nam/Nữ, tuổi dưới 35.
Kiến thức vững về Digital Marketing.
Chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, marketing và truyền thông đa phương tiện.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản.
Kinh nghiệm làm việc trên sàn thương mại điện tử quốc tế là một lợi thế.
Có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc.
Tiếng Nhật tương đương N3, ưu tiên nghe nói tốt.
Kỹ năng sử dụng Excel, Word, PowerPoint tốt.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. Chế độ làm việc theo thời gian linh hoạt (flextime) Miễn phí suất ăn trưa và tăng ca (nếu có). Tham gia BHXH, phúc lợi theo luật. Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000VND/ 1 tháng/ 1 con và nhiều loại phụ cấp khác: chuyên cần, đi lại, hỗ trợ công việc, hiếu hỉ, giới thiệu nhân sự Được thưởng thâm niên và đánh giá thưởng cuối năm. Nhiều hoạt động phúc lợi: tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho nhân viên, tiệc Giáng sinh, tiệc tất niên, Tiệc chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ, Ngày quốc tế đàn ông Hasegawa, Tham gia cuộc thi Marathon quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng, Du lịch dã ngoại, Tiệc thịt nướng BBQ và thưởng lễ đối với những ngày nghỉ lễ theo luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Chế độ làm việc theo thời gian linh hoạt (flextime)
Miễn phí suất ăn trưa và tăng ca (nếu có).
Tham gia BHXH, phúc lợi theo luật.
Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000VND/ 1 tháng/ 1 con và nhiều loại phụ cấp khác: chuyên cần, đi lại, hỗ trợ công việc, hiếu hỉ, giới thiệu nhân sự
Được thưởng thâm niên và đánh giá thưởng cuối năm.
Nhiều hoạt động phúc lợi: tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho nhân viên, tiệc Giáng sinh, tiệc tất niên, Tiệc chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ, Ngày quốc tế đàn ông Hasegawa, Tham gia cuộc thi Marathon quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng, Du lịch dã ngoại, Tiệc thịt nướng BBQ và thưởng lễ đối với những ngày nghỉ lễ theo luật.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 6, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

