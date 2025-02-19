Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BĂNG KEO HUỲNH GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online/offline.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới.

- Quay phim, chụp hình, tạo và chỉnh sửa, biên tập video, hình ảnh trên các nên tảng Web và social media (cắt ghép, chèn hiệu ứng, text, âm thanh...).

- Sáng tạo nội dung hấp dẫn, đúng xu hướng, thu hút khách hàng trong ngành băng keo và bao bì đóng gói.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm digital marketing).

- Thành thạo các công cụ quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, SEO, v.v.).

- Kỹ năng viết content tốt, khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva, AI).

Quyền Lợi Được Hưởng

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

- Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

