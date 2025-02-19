Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BĂNG KEO HUỲNH GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BĂNG KEO HUỲNH GIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online/offline.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới.
- Quay phim, chụp hình, tạo và chỉnh sửa, biên tập video, hình ảnh trên các nên tảng Web và social media (cắt ghép, chèn hiệu ứng, text, âm thanh...).
- Sáng tạo nội dung hấp dẫn, đúng xu hướng, thu hút khách hàng trong ngành băng keo và bao bì đóng gói.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm digital marketing).
- Thành thạo các công cụ quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, SEO, v.v.).
- Kỹ năng viết content tốt, khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva, AI).
Tại CÔNG TY TNHH BĂNG KEO HUỲNH GIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
- Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BĂNG KEO HUỲNH GIA
