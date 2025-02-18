Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Việt Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch cho các chương trình truyền thông

Thường xuyên cập nhật xu hướng, hình ảnh về các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực trên các kênh truyền thông số.

Lên kế hoạch SEO, SEM, chạy quảng cáo trên các nền tảng online, đồng thời triển khai và giám sát hiệu quả nhằm tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.

Triển khai, quản lý các kênh online: Website, Zalo OA, Facebook, Tik Tok,...

Viết content daily về các nội dung liên quan: Dịch vụ tiệc, ẩm thực, Nhà hàng....

Một số công việc khác: nhân viên Digital Marketing còn có các công việc khác liên quan đến công việc chính như:

Phối hợp với bộ phận Thiết kế thực hiện các ấn phẩm, banner, hình ảnh, video được tối ưu và hiệu quả nhất.

Nắm được các quy định kỹ thuật từng kênh Digital để tối ưu hóa nội dung, chất lượng và hình ảnh quảng cáo

Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, thương hiệu cho Nhà hàng

Nghiên cứu thị trường, thói quen người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ của Nhà hàng