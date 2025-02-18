Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Việt Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Việt Phố
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Việt Phố

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 47 Lê Quý Đôn Phường 7 Quận 3 Tp Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch cho các chương trình truyền thông
Thường xuyên cập nhật xu hướng, hình ảnh về các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực trên các kênh truyền thông số.
Lên kế hoạch SEO, SEM, chạy quảng cáo trên các nền tảng online, đồng thời triển khai và giám sát hiệu quả nhằm tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.
Triển khai, quản lý các kênh online: Website, Zalo OA, Facebook, Tik Tok,...
Viết content daily về các nội dung liên quan: Dịch vụ tiệc, ẩm thực, Nhà hàng....
Một số công việc khác: nhân viên Digital Marketing còn có các công việc khác liên quan đến công việc chính như:
Phối hợp với bộ phận Thiết kế thực hiện các ấn phẩm, banner, hình ảnh, video được tối ưu và hiệu quả nhất.
Nắm được các quy định kỹ thuật từng kênh Digital để tối ưu hóa nội dung, chất lượng và hình ảnh quảng cáo
Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, thương hiệu cho Nhà hàng
Nghiên cứu thị trường, thói quen người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ của Nhà hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, linh hoạt
Biết edit video cơ bản là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Việt Phố Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phép năm, lương tháng 13, quà sinh nhật, lễ, Tết theo quy định nhà hàng.
Hỗ trợ cơm trong ca làm việc
Có lộ trình thăng tiến.
Lương theo kinh nghiệm làm việc (từ 8-10 triệu)
Ca làm việc: 08h00-17h00.
Các chế độ phụ cấp khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Việt Phố

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47-49 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

