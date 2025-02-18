Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa PetroVietnam, số 1

- 5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào quá trình nghiên cứu và xây dựng ý tưởng, tăng nhận diện thương hiệu, hỗ trợ bộ phận Kinh doanh tiếp cận khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng, triển khai các kênh Marketing online & offline nhằm mục đích phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
- Điều phối linh hoạt các dự án Marketing ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
- Phối hợp bộ phận R&D xây dựng concept Marketing mới dựa trên các nghiên cứu dữ liệu, khảo sát, đánh giá thị trường.
- Giám sát, theo dõi và tổng hợp kết quả các chiến dịch Marketing.
- Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ
- Bằng cấp Cử nhân về Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...
- Tiếng Anh thành thạo
- Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động marketing, hiểu biết về OOH là lợi thế.
- Đã từng làm việc ở Brand Team hoặc tại các Agency là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe.
- Thưởng dự án khi hoàn thành xuất sắc công việc.
- Các chế độ và nghỉ phép theo quy định Nhà nước.
- Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát của phòng ban và Công ty hàng năm.
- Được tham gia các dự án Marketing đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ - chuyển đổi số.
- Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức chuyên sâu trong ngành quảng cáo và truyền thông; tham gia các lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung nhằm phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 1906, Tầng 19, Tòa nhà Keangnam Landmark 70, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

