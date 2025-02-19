Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Building 59 Chế Lan Viên, P . Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành các hoạt động về Digital Marketing để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Xây dựng kế hoạch Digital Marketing, phân tích các thông tin tổng hợp về thị trường, đối thủ, dự báo thị trường...để đưa ra các chương trình Marketing phù hợp,

Giám sát triển khai, phân tích, đánh giá và tối ưu Digital Marketing liên quan đến SEO, SEM, Email Marketing, Google Adwords, Facebook ads, hiểu biết về Social Media: Facebook, Youtube,... theo tháng, quý, năm.

Chủ động, nghiên cứu đề xuất các công cụ, ý tưởng làm Digital Marketing, kinh doanh nhằm gia tăng cơ hội kinh doanh.

Lên kế hoạch, thực hiện tổ chức sự kiện offline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Đam mê, yêu thích digital marketing.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Kỹ năng thống kê, phân tích, đánh giá dựa trên số liệu

Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office.

Ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên một hoặc nhiều nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS Thì Được Hưởng Những Gì

Một mức lương cạnh tranh, đánh giá đúng năng lực và nhiệt huyết của mỗi người.

Lương tháng 13 + Bonus dự án.

Thưởng các ngày lễ, Tết.

Môi trường trẻ, năng động, mọi người cùng hỗ trợ nhau hết mình và tham gia team building, du lịch hằng năm.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin