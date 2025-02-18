Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý các social của công ty: Website, FB, Zalo.
Quản lý dự án, lên kế hoạch thúc đẩy chiến lược, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đạt hiệu quả cao nhất.
Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch content marketing.
Chịu trách nhiệm lên nội dung cho các chiến dịch, ý tưởng cho các nền tảng đa kênh.
Lên kế hoạch phát triển thương hiệu của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing.
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Nữ tối thiểu từ 1999.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng thành thạo: AI, PTS...
Chỉnh sửa và thiết kế hình ảnh, edit video.
Có kỹ năng viết và sáng tạo nội dung theo xu hướng.
Sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao.

Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (tùy năng lực)
Được đào tạo kiến thức về ngành mỹ phẩm, làm việc trong môi trường thân thiện, năng động,..
Thưởng theo tháng/quý/năm; Thưởng ngày sinh nhật, ngày Lễ & Tết; Thưởng lương tháng 13..
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, tham gia các hoạt động chung của công ty
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật, BHXH,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36 Đường Nội Khu Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

