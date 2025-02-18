Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược quảng cáo cho các kênh như Google Ads, Facebook Ads, Zalo OA, Tiktok và các nền tảng khác trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp.

- Theo dõi sự thay đổi của các thuật toán, nền tảng và công nghệ, nghiên cứu và vận dụng các phương pháp mới trong ngành quảng cáo kỹ thuật số để đưa ra các chiến lược nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi ra tạo đơn hàng

- Sáng tạo và phát triển nội dung quảng cáo

- Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hoá chi phí cho từng chiến dịch để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc chuyển đổi doanh thu

- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu suất

- Hỗ trợ các phòng ban trong những công việc có liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

-Chịu được áp lực công việc

-Thành thạo vi tính văn phòng

-Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing

-Thành thạo chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads,…

-Hiểu về targeting, A/B testing, tối ưu chi phí quảng cáo (ROAS, CPA, CTR, CPC,…)

- Biết cách tối ưu landing page, đo lường chuyển đổi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 8 giờ đến 12 giờ

Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

- Công ty trang bị các thiết bị làm việc chính: Laptop, văn phòng phẩm

- Được Công ty mua Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt hằngnăm khi làm chính thức

- Được đóng BHXH theo quy định của Pháp Luật

- Các chế độ phúc lợi khác (hỗ trợ cơm trưa, company trip, lương tháng 13, thưởng tết,…) theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin