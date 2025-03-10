Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần AVPlus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 17 Đinh Núp, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch, xây dựng, lên ý tưởng nội dung marketing, quay chụp ảnh.

- Phát triển, nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch.

- Lên các ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo, đặc biệt là các chiến dịch Online thông qua các công cụ Digital Marketing.

- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động truyền thông, quảng cáo khác theo yêu cầu.

(Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, kiên trì, có tinh thần cầu tiến.

- Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc.

- Không có kinh nghiệm sẽ được training, hướng dẫn

Tại Công ty Cổ phần AVPlus Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15tr (thỏa thuận theo năng lực).

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ CN, nghỉ Lễ Tết theo quy định,12 ngày phép năm, tổ chức du lịch và party hàng năm.

- Được đào tạo thêm về chuyên môn trong quá trình làm việc.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.(thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AVPlus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin