Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 137 đường Bờ sông Sét, Tương Mai, Hoàng Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm, chân dung khách hàng, đối thủ và thị trường để lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả

Lập kế hoạch & triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Shopee/Lazada (80%) và Social (20%)

Triển khai hoạt động marketing ngoại sàn (Fanpage, Youtube,...) và quảng cáo

Trích xuất, xử lý dữ liệu và phân tích hiệu quả của sàn liên quan đến quảng cáo

Tối ưu chi phí của các chiến dịch quảng cáo: Chi phí click, hiển thị, chuyển đổi (ROAS, CPC, CTR, CPM, CTR,...)

Lập báo cáo, đánh giá, đề xuất phương án cải thiện hiệu quả chung của quảng cáo

Nắm chắc & cập nhật chính sách quảng cáo liên tục trên từng nền tảng

Phối hợp làm việc với các bộ phận creative, livestream, kho vận, cskh, sản xuất để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển doanh thu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương, có kinh nghiệm chạy Ads Shopee. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thời trang.

Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads là một lợi thế (không có sẽ được đào tạo).

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá nhanh nhẹn, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng học tập, nghiên cứu, làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, theo năng lực làm việc (10.000.000 – 20.000.000 VND)

Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo của công ty

Lễ Tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design

