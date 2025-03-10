Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- An Vượng Villas, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

+ Học và thực hành trực tiếp các chiến dịch digital marketing: Facebook, google, Zalo, google, tiktok...
+ Học và thực hành kỹ năng viết content.
+ Học và thực hành các kỹ năng Creative, sản xuất video marketing trên youtube, tiktok, Facebook

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ 20-24 tuổi - Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, khả năng tiếp thu công việc tốt, tính chủ động cao.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ lương 3.000.000 vnđ
+ Được tham gia đào tạo các khóa về digital marketing như facebook ads, zalo ads, tiktok, youtube...
+ Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289B Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

