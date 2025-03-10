Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

+ Hỗ trợ lương 3.000.000 vnđ + Được tham gia đào tạo các khóa về digital marketing như facebook ads, zalo ads, tiktok, youtube... + Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch cùng công ty.

+ Học và thực hành trực tiếp các chiến dịch digital marketing: Facebook, google, Zalo, google, tiktok... + Học và thực hành kỹ năng viết content. + Học và thực hành các kỹ năng Creative, sản xuất video marketing trên youtube, tiktok, Facebook

