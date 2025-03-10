Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Homedy làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 17, ngõ 285 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Lên nội dung (content) giới thiệu về các tòa nhà, phòng trọ đang cho thuê để đăng lên website công ty và các nền tảng khác.

Tìm kiếm, tổng hợp data khách hàng có nhu cầu cho thuê phòng trọ.

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing online/offline để thu hút chủ nhà và người thuê.

Quản lý và cập nhật nội dung trên fanpage, website và các kênh truyền thông của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh,...

Yêu cầu thực tập Full-time tại công ty.

Có kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng tìm kiếm thông tin.

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế (Canva, Photoshop) là một lợi thế.

Chủ động, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi cao.

Tại Công ty Cổ phần Homedy Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản.

Có hỗ trợ lương thực tập 2.000.000 đồng (bao gồm lương cơ bản và lương KPIs) + Phụ cấp.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu làm báo cáo (nếu cần).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được đào tạo thường xuyên để nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Homedy

