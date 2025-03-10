Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị văn phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm nội dung (text,ảnh) cho page Facebook
- Quản trị và cập nhật nội dung website theo kế hoạch.
- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động truyền thông, quảng cáo khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hìnhảnh cơ bản
-Tỉ mỉ, có trách nhiệm, chủ động đề xuất giải pháp tối ưu công việc
- Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc.
- Không có kinh nghiệm sẽ được training, hướng dẫn
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn 10-15tr (Lương + Thưởng tháng + thưởng tháng 13, tăng lương hàng năm.)
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Nghỉ CN, nghỉ Lễ Tết theo quy định, tổ chức du lịch và party hàng năm.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.(thưởng lễ, tết, hiếu hỉ,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C
