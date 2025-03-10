Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị văn phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm nội dung (text,ảnh) cho page Facebook

- Quản trị và cập nhật nội dung website theo kế hoạch.

- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động truyền thông, quảng cáo khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hìnhảnh cơ bản

-Tỉ mỉ, có trách nhiệm, chủ động đề xuất giải pháp tối ưu công việc

- Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc.

- Không có kinh nghiệm sẽ được training, hướng dẫn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn 10-15tr (Lương + Thưởng tháng + thưởng tháng 13, tăng lương hàng năm.)

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ CN, nghỉ Lễ Tết theo quy định, tổ chức du lịch và party hàng năm.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.(thưởng lễ, tết, hiếu hỉ,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ A.K.C

