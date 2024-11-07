Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 30 Nại Nam 8, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chụp ảnh daily, ảnh sản phẩm nâng cấp trên xe ô tô

- Quay dựng video theo chủ đề, video review, tiktok liên quan đến dịch vụ ô tô

- Edit hình ảnh, hoàn thiện video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi

- Có đam mê, kĩ năng & nhiệt tình trong công việc

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng video, capcut

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

-Được đóng BHXH, BHTN nếu gắn bó lâu dài

-Được hưởng mức lương phù hợp với năng lực, không giới hạn thu nhập nếu sản phẩm viral ,hiệu quả

-Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION

