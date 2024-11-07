Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 30 Nại Nam 8, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chụp ảnh daily, ảnh sản phẩm nâng cấp trên xe ô tô
- Quay dựng video theo chủ đề, video review, tiktok liên quan đến dịch vụ ô tô
- Edit hình ảnh, hoàn thiện video.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi
- Có đam mê, kĩ năng & nhiệt tình trong công việc
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng video, capcut
- Có đam mê, kĩ năng & nhiệt tình trong công việc
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng video, capcut
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION Thì Được Hưởng Những Gì
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
-Được đóng BHXH, BHTN nếu gắn bó lâu dài
-Được hưởng mức lương phù hợp với năng lực, không giới hạn thu nhập nếu sản phẩm viral ,hiệu quả
-Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
-Được đóng BHXH, BHTN nếu gắn bó lâu dài
-Được hưởng mức lương phù hợp với năng lực, không giới hạn thu nhập nếu sản phẩm viral ,hiệu quả
-Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI