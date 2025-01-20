Tuyển Nhân viên mua hàng T&T Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 - 33 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn trong lĩnh vực, ngành kinh tế được giao, bao gồm Tài chính, Bất động sản, Công nghiệp, Nông - Lâm - Thủy sản, Hạ tầng giao thông, Cảng biển, Logistic, Hàng không.

2. Tiếp cận và chuyển giao công nghệ: bao gồm các công nghệ cao, công nghệ sạch, các nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, thiết kế sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực đầu tư sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

3. Tổ chức phối hợp với các Ban Tập đoàn và Chuyên gia nước ngoài để lập kế hoạch, triển khai xây dựng các chuỗi giá trị liên kết trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

4. Phối hợp với các Phòng/Ban chuyên môn trong việc triển khai dự án đầu tư.

5. Thực hiện các công việc chuyên môn, hỗ trợ Giám đốc Dự án Đầu tư Quốc tế để quản lý điều hành và phát triển dự án.

6. Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị/ Tài chính/ Đầu tư ... (ưu tiên các chuyên ngành về: Quản trị Đầu tư/ Tài chính Doanh nghiệp/ Kinh tế Đầu tư/ Quản lý Kinh tế ...).

2. Ngoại ngữ: Có bằng đại học Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ tại Nước ngoài hoặc IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFT IBT từ 79 trở lên. Ưu tiên ứng viên có 2-3 ngoại ngữ, biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại T&T Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại T&T Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin