Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SIRUBA MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH SIRUBA MACHINERY VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 559 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Bạn sẽ làm gì?
• Hỗ trợ quản lý trong việc sắp xếp lịch trình, xử lý công việc hành chính hàng ngày.
• Sắp xếp, quản lý tài liệu và dịch thuật khi cần thiết.
• Giữ liên lạc nội bộ và làm cầu nối giao tiếp với các đối tác bên ngoài.
• Đảm nhận các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bạn cần gì để thành công? (Must-have)
• Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
• Kỹ năng quản lý thời gian tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Microsoft Office.
• Tỉ mỉ, cẩn thận, và giao tiếp khéo léo.
Điểm cộng nếu bạn có: (Nice-to-have)
Điểm cộng nếu bạn có: (Nice-to-have
• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí thư ký hoặc trợ lý hành chính.
• Hiểu biết về môi trường làm việc quốc tế.
• Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
• Kỹ năng quản lý thời gian tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Microsoft Office.
• Tỉ mỉ, cẩn thận, và giao tiếp khéo léo.
Điểm cộng nếu bạn có: (Nice-to-have)
Điểm cộng nếu bạn có: (Nice-to-have
• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí thư ký hoặc trợ lý hành chính.
• Hiểu biết về môi trường làm việc quốc tế.
Tại CÔNG TY TNHH SIRUBA MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIRUBA MACHINERY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI