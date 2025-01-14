Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SIRUBA MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 559 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn sẽ làm gì?

• Hỗ trợ quản lý trong việc sắp xếp lịch trình, xử lý công việc hành chính hàng ngày.

• Sắp xếp, quản lý tài liệu và dịch thuật khi cần thiết.

• Giữ liên lạc nội bộ và làm cầu nối giao tiếp với các đối tác bên ngoài.

• Đảm nhận các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn cần gì để thành công? (Must-have)

• Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

• Kỹ năng quản lý thời gian tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Microsoft Office.

• Tỉ mỉ, cẩn thận, và giao tiếp khéo léo.

Điểm cộng nếu bạn có: (Nice-to-have)

Điểm cộng nếu bạn có: (Nice-to-have

• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí thư ký hoặc trợ lý hành chính.

• Hiểu biết về môi trường làm việc quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH SIRUBA MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

