Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 - 90 - 92 ĐỒNG ĐEN, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhận order từ khách hàng.

Giới thiệu khách hàng các món ăn và đồ uống cho khách hàng.

Phục vụ khách hàng đồ ăn và uống.

Kiểm tra các món ăn trước khi phục vụ khách.

Dọn dẹp bàn ăn và thay đồ mới cho khách.

Sẵn sàng trả lời và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Giữ gìn vệ sinh & sạch sẽ.

Bảo quản các dụng cụ làm việc.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn hoặc các trường đào tạo nghề.

Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có thái độ dịch vụ.

Tác phong chuyên nghiệp.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng Service charge + TIP.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Mức lương cạnh tranh.

Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ

