Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phân bố theo vị trí làm việc:

- Khu giày: phát giày theo size của khách (giày đi trong khu tuyết);

- Khu Kid: hướng dẫn và quan sát khách chơi.

- Khu tuyết: hướng dẫn khách trượt tuyết, phát áo khoác...v.v...

- Khu nhà hàng: phục vụ, chuẩn bị các món ăn nhanh theo order của khách.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 - 25, ưu tiên nam.

- Sức khoẻ tốt - năng động - chăm chỉ - hòa đồng - vui vẻ.

- Yêu trẻ con một chút xíu nè.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training bài bản.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh hoạt.

- Được cấp đồng phục giữ ấm đầy đủ.

- Môi trường lành mạnh - vui vẻ.

- Ngắm tuyết mỗi ngày - Không lo bị nóng.

