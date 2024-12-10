Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Phân bố theo vị trí làm việc:
- Khu giày: phát giày theo size của khách (giày đi trong khu tuyết);
- Khu Kid: hướng dẫn và quan sát khách chơi.
- Khu tuyết: hướng dẫn khách trượt tuyết, phát áo khoác...v.v...
- Khu nhà hàng: phục vụ, chuẩn bị các món ăn nhanh theo order của khách.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 18 - 25, ưu tiên nam.
- Sức khoẻ tốt - năng động - chăm chỉ - hòa đồng - vui vẻ.
- Yêu trẻ con một chút xíu nè.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training bài bản.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Được cấp đồng phục giữ ấm đầy đủ.
- Môi trường lành mạnh - vui vẻ.
- Ngắm tuyết mỗi ngày - Không lo bị nóng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
