Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 115 Triệu

CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Mức lương
8 - 115 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 115 Triệu

- Tiếp nhận món từ khách hàng, ra món cho khách
- Hướng dẫn vị trí chỗ ngồi cho khách
- Dọn dẹp sắp xếp bàn ghế, giữ vệ sinh quán
- Hỗ trợ các công việc trong bếp
- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 8 - 115 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, kinh nghiệm
- Có thể giao tiếp tiếng Nhật - ưu tiên từ N3 trở lên ( Không yêu cầu bằng cấp)
Yêu cầu khác

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp tiếng nhật Bằng JLPT:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56-58/12 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

