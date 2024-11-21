Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 115 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Mức lương
8 - 115 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 115 Triệu
- Tiếp nhận món từ khách hàng, ra món cho khách
- Hướng dẫn vị trí chỗ ngồi cho khách
- Dọn dẹp sắp xếp bàn ghế, giữ vệ sinh quán
- Hỗ trợ các công việc trong bếp
- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương 8 - 115 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn, kinh nghiệm
- Có thể giao tiếp tiếng Nhật - ưu tiên từ N3 trở lên ( Không yêu cầu bằng cấp)
Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp tiếng nhật Bằng JLPT:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
