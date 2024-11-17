Tuyển Phục vụ TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: T1

- 3, Parkson Flemington,184 Lê Đại Hành,Q.11, Quận 11 ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Set up bàn ăn, chuẩn bị đón khách
- Order món ăn, thức uống với khách hàng
- Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của QL...

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 18 - dưới 30 tuổi
- Tốt nghiệp cấp Trung cấp trở lên
- Từ 1m55 trở lên
- Yêu thích, đam mê ngành dịch vụ ăn uống
- Không hình xăm kích thước lớn bên ngoài, không mắc các bệnh về da, hô hấp...

Tại TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh giá lên các vị trí Giám sát, Trợ lý, Quản lý...
- Tổng thu nhập(thử việc 02 tháng) : Từ 7.3 - 8.0 triệu/ tháng (hoặc hơn tùy thưởng doanh thu nhà hàng).
- Sau thử việc đánh giá lên lương định kỳ thu nhập TB: Từ 8.0 - 9.0 triệu/ tháng.
- Được ký Hợp đồng lao động, tổ chức du lịch thường niên, phép năm, công đoàn...
- Thưởng vào các ngày lễ lớn (2/9, 01/01 và 30/04), tặng quà vào các dịp 08/03, 20/10, Tết Âm lịch, thưởng lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật

Liên Hệ Công Ty

TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật

TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 42 - 44 Cao Lân, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

