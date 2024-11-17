Tuyển Phục vụ TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T1 - 3, Parkson Flemington,184 Lê Đại Hành,Q.11, Quận 11 ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Set up bàn ăn, chuẩn bị đón khách

- Order món ăn, thức uống với khách hàng

- Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc

- Các công việc liên quan theo yêu cầu của QL...

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 18 - dưới 30 tuổi

- Tốt nghiệp cấp Trung cấp trở lên

- Từ 1m55 trở lên

- Yêu thích, đam mê ngành dịch vụ ăn uống

- Không hình xăm kích thước lớn bên ngoài, không mắc các bệnh về da, hô hấp...

Tại TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh giá lên các vị trí Giám sát, Trợ lý, Quản lý...

- Tổng thu nhập(thử việc 02 tháng) : Từ 7.3 - 8.0 triệu/ tháng (hoặc hơn tùy thưởng doanh thu nhà hàng).

- Sau thử việc đánh giá lên lương định kỳ thu nhập TB: Từ 8.0 - 9.0 triệu/ tháng.

- Được ký Hợp đồng lao động, tổ chức du lịch thường niên, phép năm, công đoàn...

- Thưởng vào các ngày lễ lớn (2/9, 01/01 và 30/04), tặng quà vào các dịp 08/03, 20/10, Tết Âm lịch, thưởng lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật

