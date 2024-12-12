Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GOURMET82 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 02 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

- Số lượng: 10 Full time, 5 Part time

- Thời gian làm việc:

Fulltime Hall 10-22h/10:30-22:30/11:30-23:30 (Nghỉ 2 tiếng/ ngày)

1 tuần off 1 ngày

Parttime ca: 5-11:30 / 5:30-11:30

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 18-28 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, nhanh nhẹn.

- Chịu học hỏi

- Ưu tiên kinh nghiệm nhà hàng Hàn Quốc

Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương:

Fulltime: từ 8.000.000-10.000.000 + TIP (cao) + Phụ cấp + bonus (với những ngày đạt doanh thu)

Parttime: từ 30k-40K/1h + TIP (cao)

- Bao cơm

- 1 Tuần off 1 ngày

- Chia Tip mỗi tuần

- Thời gian nghỉ ngơi (2 tiếng)

- Được thưởng khi đạt được mục tiêu doanh thu trong ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin