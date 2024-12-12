Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GOURMET82 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 02 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn
- Số lượng: 10 Full time, 5 Part time
- Thời gian làm việc:
Fulltime Hall 10-22h/10:30-22:30/11:30-23:30 (Nghỉ 2 tiếng/ ngày)
1 tuần off 1 ngày
Parttime ca: 5-11:30 / 5:30-11:30
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ từ 18-28 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, nhanh nhẹn.
- Chịu học hỏi
- Ưu tiên kinh nghiệm nhà hàng Hàn Quốc
Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82 Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương:
Fulltime: từ 8.000.000-10.000.000 + TIP (cao) + Phụ cấp + bonus (với những ngày đạt doanh thu)
Parttime: từ 30k-40K/1h + TIP (cao)
- Bao cơm
- 1 Tuần off 1 ngày
- Chia Tip mỗi tuần
- Thời gian nghỉ ngơi (2 tiếng)
- Được thưởng khi đạt được mục tiêu doanh thu trong ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82
