Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GOURMET82 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GOURMET82
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 02 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn
- Số lượng: 10 Full time, 5 Part time
- Thời gian làm việc:
Fulltime Hall 10-22h/10:30-22:30/11:30-23:30 (Nghỉ 2 tiếng/ ngày)
1 tuần off 1 ngày
Parttime ca: 5-11:30 / 5:30-11:30

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 18-28 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, nhanh nhẹn.
- Chịu học hỏi
- Ưu tiên kinh nghiệm nhà hàng Hàn Quốc

Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương:
Fulltime: từ 8.000.000-10.000.000 + TIP (cao) + Phụ cấp + bonus (với những ngày đạt doanh thu)
Parttime: từ 30k-40K/1h + TIP (cao)
- Bao cơm
- 1 Tuần off 1 ngày
- Chia Tip mỗi tuần
- Thời gian nghỉ ngơi (2 tiếng)
- Được thưởng khi đạt được mục tiêu doanh thu trong ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOURMET82

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2 Thi Sách, phường Bến Nghé|14a5 Thảo Điền, phường Thảo Điền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

