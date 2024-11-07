Tuyển Phục vụ Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trong ca làm việc trong khu vực làm việc của mình.

- Phục vụ đồ ăn và thức uống cho khách hàng.

- Thực hiên các giao dịch bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, các thủ tục chi trả thưởng cho khách hàng.

- Hướng dẫn khách chơi trên các máy trò chơi.

- Cung cấp các dịch vụ cho khách như quyền lợi, các chương trình khuyến mãi... một cách kịp thời, chính xác, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Lau chùi máy móc thường xuyên và báo cáo cấp trên những lỗi hư hỏng xảy ra.

- Hỗ trợ giúp đỡ các đồng nghiệp khác nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20 – 28, chỉ tuyển Nữ.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Thái độ, ngoại hình chuyên nghiệp.

Tiếng Anh giao tiếp.

Chấp nhận làm theo ca (ca A từ 6 giờ sáng đến 14 giờ, ca B từ 14 giờ đến 22 giờ, ca C từ 22 giờ đến 6 giờ).

Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phỏng vấn 100% bằng tiếng Anh

Aged from 20-28, female only.

Having working experience at hospitality industry is a plus. Non-experience staff will be trained.

Graduated from Intermediate level or above.

Professional appearance and demeanor.

English communication

Acceptance of shifts (day shift/ night shift)

Receive application form in: English

English Interview

Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ và quyền lợi theo Luật Lao động được đảm bảo đầy đủ;

Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp 5 sao;

Được hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ phía công ty: Thưởng lễ tết (5 đợt/ năm)

Thưởng Lương tháng 13

Thưởng theo chỉ tiêu đánh năng lực làm việc của nhân viên: 2 lần/ năm

Thưởng theo doanh thu

Thưởng Nhân viên xuất sắc của Tuần/Tháng/Năm

Thưởng theo thâm niên làm việc

Thưởng tiền cho nhân viên thông thạo ngoại ngữ từ $50-$400/tháng

Tiền + Quà sinh nhật

Các bữa ăn, đồng phục, giặt ủi

Bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin