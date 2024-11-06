Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm đón khách hàng từ cửa nhà hàng đến bàn tiệc, giới thiệu thông tin về nhà hàng.

Chịu trách nhiệm trình bày thực đơn đồ ăn, thức uống, đảm bảo các thông tin về thực đơn, các chương trình khuyến mãi của nhà hàng được truyền đạt đến khách hàng 1 cách rõ ràng và dễ hiểu nhất.

Chịu trách nhiệm lấy order đúng và đủ, đảm bảo thông tin về order được chuyển cho BAR và BẾP được đầy đủ, chính xác.

Đảm bảo khách hàng được phục vụ theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng.

Cùng với thu ngân, đảm bảo kiểm tra thông tin thanh toán vào cuối ca cho khách hàng và công ty, hạn chế thất thoát về tài chính.

Thực hiện các công tác trực nhật được giao.

Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và phục vụ một cách hiệu quả cho nhà hàng tại tàu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B từ 4 sao trở lên là lợi thế

Tốt nghiệm từ Cao đăng trở lên chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, hoặc trình độ đào tạo tương đương

Có ngoại hình là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó & chủ động

Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

Sẵn sàng giao tiếp với khách hàng

Ưu tiên có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000 - 9.000.0000 đ + Các khoản phụ cấp

Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH, sinh nhật, ... theo quy định

Trợ cấp khác: Phí gửi xe, Cơm trưa, ...

Ngày nghỉ: 1 ngày/tuần.

Khi vào chính thức: Lương + Tips + Service Card ++ (tổng thu nhập từ 10 -12tr)

Thưởng tháng 13, lễ, tết,..

Được đào tạo chuyên môn, cấp bậc thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS

