Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 05 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm đón khách hàng từ cửa nhà hàng đến bàn tiệc, giới thiệu thông tin về nhà hàng.
Chịu trách nhiệm trình bày thực đơn đồ ăn, thức uống, đảm bảo các thông tin về thực đơn, các chương trình khuyến mãi của nhà hàng được truyền đạt đến khách hàng 1 cách rõ ràng và dễ hiểu nhất.
Chịu trách nhiệm lấy order đúng và đủ, đảm bảo thông tin về order được chuyển cho BAR và BẾP được đầy đủ, chính xác.
Đảm bảo khách hàng được phục vụ theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng.
Cùng với thu ngân, đảm bảo kiểm tra thông tin thanh toán vào cuối ca cho khách hàng và công ty, hạn chế thất thoát về tài chính.
Thực hiện các công tác trực nhật được giao.
Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và phục vụ một cách hiệu quả cho nhà hàng tại tàu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B từ 4 sao trở lên là lợi thế
Tốt nghiệm từ Cao đăng trở lên chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, hoặc trình độ đào tạo tương đương
Có ngoại hình là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó & chủ động
Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Sẵn sàng giao tiếp với khách hàng
Ưu tiên có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000 - 9.000.0000 đ + Các khoản phụ cấp
Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH, sinh nhật, ... theo quy định
Trợ cấp khác: Phí gửi xe, Cơm trưa, ...
Ngày nghỉ: 1 ngày/tuần.
Khi vào chính thức: Lương + Tips + Service Card ++ (tổng thu nhập từ 10 -12tr)
Thưởng tháng 13, lễ, tết,..
Được đào tạo chuyên môn, cấp bậc thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

