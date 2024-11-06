Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 8

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Set up bàn tiệc, sắp xếp, chuẩn bị công cụ dụng cụ bàn tiệc ( tiệc trà, tiệc buffet...)

Phối hợp với các bộ phận có liên quan

Sắp xếp và bố trí kho cất dụng cụ liên quan đến tiệc

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 - 28 tuổi

Biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các nhà hàng, khách sạn hoặc đã đi thực tập

Ngoại hình cân đối, dễ nhìn, sức khỏe tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Làm 48h / tuần - linh động thời gian

Thứ 7 làm nửa buổi, chủ nhật off

Lễ, tết được nghĩ theo quy định

Hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Lễ, tết được thưởng theo năng lực

Môi trường học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1

