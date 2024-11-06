Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 8
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Set up bàn tiệc, sắp xếp, chuẩn bị công cụ dụng cụ bàn tiệc ( tiệc trà, tiệc buffet...)
Phối hợp với các bộ phận có liên quan
Sắp xếp và bố trí kho cất dụng cụ liên quan đến tiệc
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 18 - 28 tuổi
Biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các nhà hàng, khách sạn hoặc đã đi thực tập
Ngoại hình cân đối, dễ nhìn, sức khỏe tốt
Biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các nhà hàng, khách sạn hoặc đã đi thực tập
Ngoại hình cân đối, dễ nhìn, sức khỏe tốt
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Làm 48h / tuần - linh động thời gian
Thứ 7 làm nửa buổi, chủ nhật off
Lễ, tết được nghĩ theo quy định
Hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Lễ, tết được thưởng theo năng lực
Môi trường học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Thứ 7 làm nửa buổi, chủ nhật off
Lễ, tết được nghĩ theo quy định
Hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Lễ, tết được thưởng theo năng lực
Môi trường học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI