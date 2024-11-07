Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Phục vụ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công việc đầu ca - Đầu ca làm việc của mình, nhân viên phục vụ sẽ cần phải thực hiện một số công việc như sau:
Chuẩn bị bàn, các dụng cụ ăn uống theo đúng phong cách, quy định của nhà hàng. Ví dụ như chuẩn bị đĩa, muỗng, khăn giấy,...
Dọn dẹp, sắp xếp, kiểm tra xem đã có đầy đủ gia vị trên bàn hoặc tại quầy phục vụ hay chưa.
Đảm bảo đầy đủ số lượng bàn mà khách hàng đã thực hiện trước đó.
Kiểm tra và nhận thông tin về thực đơn, các thay đổi nếu có từ quản lý, nhân viên nhà bếp. Nắm rõ về thông tin thực đơn để sẵn sàng giải đáp cho khách hàng.
Phục vụ khách hàng - Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính, cần thực hiện một số đầu việc chính như sau:
Chào đón khách hàng
Nhân viên phục vụ cần thực hiện chào đón khách hàng khi đến thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng. Nếu khách hàng đã đặt bàn trước, bạn cần hướng dẫn họ đến đúng vị trí mà họ đã đặt.
Một nhân viên phục vụ nhà hàng tinh tế cũng nên để ý nếu đó là một khách hàng thân thiết. Hãy chuẩn bị sẵn bàn ở vị trí mà họ yêu thích. Ngoài ra, nhân viên phục vụ cũng sẽ cần sắp xếp chỗ ngồi phù hợp đối với số lượng khách.
2. Nhận order về đồ ăn, thức uống
Sau khi đã chào đón và dẫn khách đến chỗ ngồi, bạn sẽ cần phải thực hiện nhận order từ khách hàng. Đây cũng sẽ là một lời giải đáp nếu bạn đang phân vân về công việc của nhân viên phục vụ là gì.
Với một số mô hình nhà hàng, quán ăn đặc thù, nhân viên phục vụ sẽ cần đưa các món ăn kèm, món khai vị lên trước các món ăn chính. Sau đó, họ sẽ liên hệ với nhà bếp để thông báo về những món ăn mà khách hàng lựa chọn. Thúc dục nhà bếp nếu xuất hiện sự chậm trễ trong việc lên món ăn cho khách hàng.
Bên cạnh đó, nhân viên phục vụ cũng sẽ thực hiện order, khui đồ uống cho khách hàng. Ví dụ như những loại bia, rượu, chuẩn bị đá lạnh hoặc làm nóng đồ uống, thức ăn theo yêu cầu của khách hàng.
3. Cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng
Sau khi thức ăn đã được lên món đầy đủ, nhân viên phục vụ vẫn cần kiểm tra, chuẩn bị tinh thần phục vụ ngay khi khách hàng cần. Bạn cũng cần phải để ý khi các món ăn kèm, đồ uống hết sẽ cần bổ sung thêm cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vị trí: Phục vụ Nhà hàng Nhật sang trọng
Độ tuổi: 18-30 tuổi
Có kỹ năng phục vụ trong môi trường Nhật bản
Có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt
Làm việc trong thời gian 2pm-10pm, 6 ngày một tuần, nghỉ cố định ngày thứ 5 hàng tuần

Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn và cạnh tranh(thoả thuận khi phỏng vấn)
Tiền Tip trung bình 3 triệu/tháng
Phụ cấp tiền cơm
Phụ cấp giữ xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-10-15-trieu-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244481
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Thực phẩm & Đồ uống SW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực phẩm & Đồ uống SW
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR
65 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Monstas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Monstas
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ LAGOM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu LAGOM GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ Friends Golf Holdings VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Friends Golf Holdings VN
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DLART GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DLART GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH SAIGON EATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH SAIGON EATS
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Nhà Hàng A By Tung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Nhà Hàng A By Tung
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 115 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
8 - 115 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HOA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HOA VIỆT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH HILALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH HILALA
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GOURMET82 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GOURMET82
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty LD HHKS Chains Caravelle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Cục Gạch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cục Gạch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH MTV Big Fun
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm