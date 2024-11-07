Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Thực hiện công việc đầu ca - Đầu ca làm việc của mình, nhân viên phục vụ sẽ cần phải thực hiện một số công việc như sau:

Chuẩn bị bàn, các dụng cụ ăn uống theo đúng phong cách, quy định của nhà hàng. Ví dụ như chuẩn bị đĩa, muỗng, khăn giấy,...

Dọn dẹp, sắp xếp, kiểm tra xem đã có đầy đủ gia vị trên bàn hoặc tại quầy phục vụ hay chưa.

Đảm bảo đầy đủ số lượng bàn mà khách hàng đã thực hiện trước đó.

Kiểm tra và nhận thông tin về thực đơn, các thay đổi nếu có từ quản lý, nhân viên nhà bếp. Nắm rõ về thông tin thực đơn để sẵn sàng giải đáp cho khách hàng.

Phục vụ khách hàng - Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính, cần thực hiện một số đầu việc chính như sau:

Chào đón khách hàng

Nhân viên phục vụ cần thực hiện chào đón khách hàng khi đến thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng. Nếu khách hàng đã đặt bàn trước, bạn cần hướng dẫn họ đến đúng vị trí mà họ đã đặt.

Một nhân viên phục vụ nhà hàng tinh tế cũng nên để ý nếu đó là một khách hàng thân thiết. Hãy chuẩn bị sẵn bàn ở vị trí mà họ yêu thích. Ngoài ra, nhân viên phục vụ cũng sẽ cần sắp xếp chỗ ngồi phù hợp đối với số lượng khách.

2. Nhận order về đồ ăn, thức uống

Sau khi đã chào đón và dẫn khách đến chỗ ngồi, bạn sẽ cần phải thực hiện nhận order từ khách hàng. Đây cũng sẽ là một lời giải đáp nếu bạn đang phân vân về công việc của nhân viên phục vụ là gì.

Với một số mô hình nhà hàng, quán ăn đặc thù, nhân viên phục vụ sẽ cần đưa các món ăn kèm, món khai vị lên trước các món ăn chính. Sau đó, họ sẽ liên hệ với nhà bếp để thông báo về những món ăn mà khách hàng lựa chọn. Thúc dục nhà bếp nếu xuất hiện sự chậm trễ trong việc lên món ăn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, nhân viên phục vụ cũng sẽ thực hiện order, khui đồ uống cho khách hàng. Ví dụ như những loại bia, rượu, chuẩn bị đá lạnh hoặc làm nóng đồ uống, thức ăn theo yêu cầu của khách hàng.

3. Cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng

Sau khi thức ăn đã được lên món đầy đủ, nhân viên phục vụ vẫn cần kiểm tra, chuẩn bị tinh thần phục vụ ngay khi khách hàng cần. Bạn cũng cần phải để ý khi các món ăn kèm, đồ uống hết sẽ cần bổ sung thêm cho khách hàng.