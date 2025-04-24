Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 113 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Các công việc chuyên môn:
• Xây dựng tính năng kỹ thuật, cấu hình của các thiết bị của các nhãn hàng do công ty phân phối;
• Giới thiệu sản phẩm tới người sử dụng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo và hoạt động sử dụng tại đơn vị;
• Phối hợp với phòng Kinh doanh lập kế hoạch và theo dõi liên tục chương trình sử dụng (Demos) tại các viện;
• Phối hợp và thực hiện phần đáp ứng kỹ thuật cho các gói thầu;
• Tham gia các khóa đào tạo do Công ty và hãng tổ chức.
• Các công việc nội bộ:
• Báo cáo công việc theo định kỳ;
• Tham mưu cho Ban Giám đốc, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành như Quản trị kinh doanh, Kinh tế Quốc tế, kế toán/kiểm toán hoặc các ngành liên quan đến y tế;
• Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương, học chuyên ngành các mảng: dược – kênh ETC/ vật tư y tế / thiết bị y tế / vật tư tiêu hao;

Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ngõ 358/ 25/38, Bùi Xương Trạch, P.Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

