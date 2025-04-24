Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Các công việc chuyên môn:

• Xây dựng tính năng kỹ thuật, cấu hình của các thiết bị của các nhãn hàng do công ty phân phối;

• Giới thiệu sản phẩm tới người sử dụng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo và hoạt động sử dụng tại đơn vị;

• Phối hợp với phòng Kinh doanh lập kế hoạch và theo dõi liên tục chương trình sử dụng (Demos) tại các viện;

• Phối hợp và thực hiện phần đáp ứng kỹ thuật cho các gói thầu;

• Tham gia các khóa đào tạo do Công ty và hãng tổ chức.

• Các công việc nội bộ:

• Báo cáo công việc theo định kỳ;

• Tham mưu cho Ban Giám đốc, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.