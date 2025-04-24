Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
- Hà Nội: Số 113 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Các công việc chuyên môn:
• Xây dựng tính năng kỹ thuật, cấu hình của các thiết bị của các nhãn hàng do công ty phân phối;
• Giới thiệu sản phẩm tới người sử dụng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo và hoạt động sử dụng tại đơn vị;
• Phối hợp với phòng Kinh doanh lập kế hoạch và theo dõi liên tục chương trình sử dụng (Demos) tại các viện;
• Phối hợp và thực hiện phần đáp ứng kỹ thuật cho các gói thầu;
• Tham gia các khóa đào tạo do Công ty và hãng tổ chức.
• Các công việc nội bộ:
• Báo cáo công việc theo định kỳ;
• Tham mưu cho Ban Giám đốc, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương, học chuyên ngành các mảng: dược – kênh ETC/ vật tư y tế / thiết bị y tế / vật tư tiêu hao;
Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
