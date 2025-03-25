Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tập Đoàn C.E.O làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra bóc tách khối lượng bản vẽ;

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán của Nhà thầu;

- Phối hợp trong việc tổ chức quản lý khối lượng, quản lý hồ sơ, thanh quyết toán các gói thầu (Phối hợp công tác thanh quyết toán các gói thầu được giao;

- Phối hợp công tác quản lý hồ sơ các gói thầu được giao;

- Giám sát hồ sơ thanh toán các gói thầu được giao và kiểm soát chặt chẽ khối lượng thực hiện theo tháng, quý, năm; Lập kế hoạch thanh, quyết toán).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp (định giá, giám sát…);

- Có chứng chỉ quản lý dự án;

- Nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến chuyên ngành;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, kiểm tra bóc tách khối lượng các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng và khu nghỉ dưỡng hoặc vị trí tương đương;

Tại Tập Đoàn C.E.O Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn C.E.O

