Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 62B Ấp 1, Mỹ Nhơn, Xã Tân Bửu, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đề xuất kế hoạch và triển khai thực hiện.
- Nghiên cứu nắm vững đặc điểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, ưu điểm của sản phẩm.
- Tiến hành thử nghiệm, theo dõi tổng hợp số liệu, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
- Lập kế hoạch thử nghiệm cho nhà máy. Xây dựng lộ trình chi tiết cho từng thử nghiệm cụ thể. Hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật kịp thời hiệu quả cho các bộ phận liên quan trong quá trình thử nghiệm.
- Lập báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm và đề xuất phương án hành động.
- Cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Theo dõi, cập nhật thông tin các quy định của Nhà nước liên quan đến sản phẩm công ty nhằm hiệu chỉnh các tiêu chuẩn nguyên phụ liệu phù hợp với các quy định thông tư mới ban hành.
- Phối hợp bộ phận marketing đảm bảo bao bì, nhãn hiệu... theo sát nội dung đã công bố.
- Thực hiện nhập liệu, lưu trữ các tài liệu nghiên cứu kỹ thuật, quy trình công nghệ và tài liệu hướng dẫn về sản phẩm mới.
- Tham gia các buổi test sản phẩm với khách hàng – đối tác, đánh giá để đề xuất hướng phát triển sản phẩm tiếp theo.
- Soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới bao gồm: Tiêu chuẩn, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, quy trình công nghệ và các thông số thiết bị, hướng dẫn công việc...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
- Đam mê nấu ăn, vị giác siêu nhạy
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm seasoning, sốt.
- Am hiểu các quy định, luật định về nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và an toàn thực phẩm.
- Tiếng Anh đọc hiểu các tài liệu chuyên môn. Yêu cầu có kiến thức về ATVSTP

Tại CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 5 ngày/tuần.
- Lương 12 - 15tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
- Cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác, nhà máy thực phẩm lớn trong và ngoài nước.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHUNGWOO F&S VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 62B Ấp 1, Mỹ Nhơn, Xã Tân Bửu, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

