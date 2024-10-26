Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
- Đồng Nai: Nơi làm việc chính, Nhơn Trạch
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển sản phẩm mới
Thực hiện nghiên cứu cải tiến công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hiện tại
Bàn giao quy trình: Soạn thảo công thức gốc; Tham gia thẩm định quy trình
Tối ưu hóa các sản phẩm được sản xuất thường quy
Hướng dẫn và phối hợp với Kỹ Thuật Viên R&D thực hiện các mẫu/ lô nghiên cứu
Quản lý nguyên liệu/ bao bì/ thành phẩm/ bán thành phẩm/ tài liệu/ hồ sơ ... thuộc Phòng R&D
Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, hồ sơ, ... thuộc Phòng R&D
Thực hiện các báo cáo định kỵ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Nơi làm việc: Nhà máy – KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai (Có xe đưa đón hàng ngày từ HCM)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp DƯỢC SĨ đại học trở lên
DƯỢC
SĨ
Từ 02 năm kinh nghiệm R&D tại các công ty Dược phẩm
Có kiến thức về các tiêu chuẩn WHO-GMP, EU-GMP, ISO
Tiếng Anh đọc hiểu tốt
Tin học văn phòng tốt
Nhiệt tình, trung thực, hòa đồng, khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa
BHXH
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
Lương tháng 13
Du lịch, Teambuilding
Tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
