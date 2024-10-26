Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Nơi làm việc chính, Nhơn Trạch - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển sản phẩm mới Thực hiện nghiên cứu cải tiến công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hiện tại Bàn giao quy trình: Soạn thảo công thức gốc; Tham gia thẩm định quy trình Tối ưu hóa các sản phẩm được sản xuất thường quy Hướng dẫn và phối hợp với Kỹ Thuật Viên R&D thực hiện các mẫu/ lô nghiên cứu Quản lý nguyên liệu/ bao bì/ thành phẩm/ bán thành phẩm/ tài liệu/ hồ sơ ... thuộc Phòng R&D Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, hồ sơ, ... thuộc Phòng R&D Thực hiện các báo cáo định kỵ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Nơi làm việc: Nhà máy – KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai (Có xe đưa đón hàng ngày từ HCM)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp DƯỢC SĨ đại học trở lên Từ 02 năm kinh nghiệm R&D tại các công ty Dược phẩm Có kiến thức về các tiêu chuẩn WHO-GMP, EU-GMP, ISO Tiếng Anh đọc hiểu tốt Tin học văn phòng tốt Nhiệt tình, trung thực, hòa đồng, khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa BHXH Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh Lương tháng 13 Du lịch, Teambuilding Tăng lương hàng năm Khám sức khỏe định kỳ Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

