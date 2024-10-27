Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HOÀNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69/10 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước, quốc tế hoặc khách có nhu cầu vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, vận chuyển containers nội địa phục vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hải quan, kho bãi. Giới thiệu dịch vụ của công ty chào cước vận chuyển và dịch vụ Theo dõi lô hàng khi khách hàng sử dụng dịch vụ từ lúc khách hàng yêu cầu booking đến lúc khách hàng thanh toán cước. Giữ khách hàng cũ, thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng mới. Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới. Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra. Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 6 tháng hoặc 1 năm kinh nghiệm ở các công việc sales, hoặc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao nhận Có kinh nghiệm sales, Telesales TMĐT, kinh doanh online, marketing, xuất nhập khẩu hàng hóa. Kỹ năng cá nhân: Có yêu thích lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc linh hoạt, hướng ngoại và đã từng hoạt động xã hội, ngoại giao. Kỹ năng làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, ý chí, trung thực, mục tiêu gắn bó lâu dài Trình độ: Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên thuộc các nhóm ngành kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logictics, quản trị kinh doanh.... Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh cơ bản, giao tiếp được.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 - 10.000.000 + Thưởng hoa hồng + Thưởng KPI (Thu nhập hấp dẫn, các mức thưởng cụ thể trao đổi khi phỏng vấn) Tham gia BHXH, BHYT, các chính sách phúc lợi theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được tổ chức sinh nhật, team building. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Thời gian làm việc: Full time -từ thứ 2 đến thứ 6 (8h - 17g30), thứ 7 (8h-12h); Nghỉ trưa 1h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HOÀNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.